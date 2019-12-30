Линия Маннергейма на вездеходе: в Выборгском районе открылся экстремальный туристический маршрут

Он приурочен к 75-летию праздника Дня Победы.

В Выборгском районе Ленинградской области открылся новый туристический маршрут. Экстремальная поездка на вездеходах по местам сражения на линии Маннергейма организована альянсом "Восток Запад" совместно с администрацией Выборгского района.

Альянс "Восток Запад" совместно с Русским географическим обществом организовал некоммерческую организацию развития труднодоступных территорий "Русское вездеходное общество". Поскольку в альянс входит производственное предприятие, которое производит вездеходы, было решено организовывать экспедиции в труднодоступные, но потенциальные туристические места.

По сути, мы понимаем, что этот вездеход идеальное транспортное средство для проведения экспедиций или экскурсий с полной группой и оборудованием в труднодоступные места. Идея была такая, что мы вместе с учеными, экспертами и краеведами выезжали в труднодоступные территории, богатые различными достопримечательностями, которыми уделяется неоправданно мало внимания. Мария Юркина, руководитель альянса "Восток Запад"

Любой желающий может записаться на туристический маршрут. В него входит поездка по местам сражения времен советско-финляндской и Великой Отечественной войны, познавательная экскурсия и полевая кухня.

Впечатления конечно – адрелаин . Труднодоступные места, история великолепная. Нам очень интересно рассказывают о тех событиях, которые произошли тут 75 лет назад. Очень рад, что администрация совмести с альянсом "Восток Запад" смогли организовать подобный турмаршрут, на котором можно посмотреть места боев Петр Фомин, начальник отдела туризма администрации Выборгского района

Ранее мы сообщали, что Геннадий Орлов: о праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Выборге/

Видео: Piter.TV