ПАО "Газпром" и Смольный обносили освещение Лиговского проспекта

На Лиговском проспекте обновили освещение. Теперь одна из центральных улиц города стала еще ярче.

В рамках успешной программы сотрудничества между Правительством Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром", направленной на поддержку социально-экономического развития и улучшение городской инфраструктуры, была завершена важная стадия обновления системы освещения на Лиговском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

От улицы Некрасова до набережной Обводного канала Лиговский проспект вновь обрел свою ночную атмосферу благодаря установке современных светодиодных источников света.

В ходе работ специалисты смонтировали 367 светодиодных ламп, устанавливая их в существующих корпусах, без внесения изменений в характерный облик чугунных опор.

Особое внимание было уделено подвесным фонарям, которые также были оборудованы светодиодными источниками света нового поколения.

Система освещения становится важной частью архитектурного облика города, и этот проект стал уже третьим этапом совместной работы между ПАО "Газпром" и городскими властями.

Ранее сообщалось, что новое освещение ожидает сквер имени Василия Соловьева-Седого в Петербурге.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга