Лидер оппозиции назвал голосование о доверии Джонсону "началом конца" для премьера

Лидер британской оппозиции назвал голосование о доверии премьер-министру Борису Джонсону "началом конца" для его политической карьеры. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции LBC сделал лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Он оценил решение его коллег из партии Консерватизма вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия главе правительства. Эксперт призвал изучить предыдущие похожие случаи, фиксирующиеся в стране.
Когда премьер-министры от Консервативной партии оставались на своем посту - а он может выжить сегодня вечером, - то удар все равно наносился. Обычно премьер-министры уходят с поста вскоре после.
Кир Стармер, лидер Лейбористской партии Великобритании
Политик считает, что лидеры правящей Консервативной партии должны "в национальных интересах" выразить свое недоверие Борису Джонсону в ходе предстоящего голосования. Он призвал коллег показать свои лидерские качества и выступить против премьер-министра, так как Борис Джонсон "утратил доверие всей страны". По мнению Стармера, у главы правительства даже нет плана по выходу из экономического кризиса.
Джонсон с трудом себе представляет нормализацию отношений с Путиным.
Фото: YouTube / LBC
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