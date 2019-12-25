Лидер оппозиции назвал голосование о доверии Джонсону "началом конца" для премьера

Кир Стармер рассказал, что премьер Великобритании утратил доверие у всей страны.

Лидер британской оппозиции назвал голосование о доверии премьер-министру Борису Джонсону "началом конца" для его политической карьеры. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции LBC сделал лидер Лейбористской партии Кир Стармер. Он оценил решение его коллег из партии Консерватизма вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия главе правительства. Эксперт призвал изучить предыдущие похожие случаи, фиксирующиеся в стране.

Когда премьер-министры от Консервативной партии оставались на своем посту - а он может выжить сегодня вечером, - то удар все равно наносился. Обычно премьер-министры уходят с поста вскоре после. Кир Стармер, лидер Лейбористской партии Великобритании

Политик считает, что лидеры правящей Консервативной партии должны "в национальных интересах" выразить свое недоверие Борису Джонсону в ходе предстоящего голосования. Он призвал коллег показать свои лидерские качества и выступить против премьер-министра, так как Борис Джонсон "утратил доверие всей страны". По мнению Стармера, у главы правительства даже нет плана по выходу из экономического кризиса.

Джонсон с трудом себе представляет нормализацию отношений с Путиным.

Фото: YouTube / LBC