Джонсон с трудом себе представляет нормализацию отношений с Путиным

Премьер Британии не видит возможности по нормализации отношений между РФ и Украиной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с трудом себе представляет нормализацию отношений с российским президентом Владимиром Путиным. Такое заявление глава правительства сделал в интервью для издания LBC, находясь в рамках своего рабочего визита в Финляндию.

Все возможно, я полагаю, но я просто не представляю для себя, как мы можем нормализовать отношения с Путиным. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

По мнению чиновника, мировое сообщество оставалось открытым для переговоров с Москвой, но президент РФ использовал этот момент для того, чтобы "прокрутить нож на Украине". Борис Джонсон уточнил, что в Лондоне полагают, что какой нормализации контактов между Киевом и Москвой не может быть в текущей ситуации.

Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения.

Фото: YouTube / LBC