Лидер оппозиции ФРГ Фридрих Мерц заявил, что обещаниям Олафа Шольца больше нельзя доверять

Лидер оппозиции Германии, руководитель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц призвал больше не верить обещаниям канцлера Олафа Шольца. По мнению политика, глава правительства не сдержал своего обещания о том, что будет поддерживать инвестиции в бундесвер и армию на уровне 2% от ВВП страны. Такое мнение эксперт высказал на заседании, посвященном обсуждению государственного бюджета.
Вместо этого вы из года в год сокращаете бюджет (бундесвера) на 300 миллионов евро. Господин канцлер, к сожалению, вынуждены констатировать, что не можем доверять вашим обещаниям.
Фридрих Мерц, политик из ХДС
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Фото и видео: YouTube / Deutscher Bundestag
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