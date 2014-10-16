Личный опыт. Петербуржец рассказал, как после прививки “Спутник V” перенес коронавирус

Студент СПбГУ доволен решением пройти полный цикл вакцинации. По мнению молодого человека, благодаря прививке болезнь протекла легко и не вызвала осложнений.

На сегодняшний день в России от коронавируса привились свыше 47 тыс. человек. Первый и второй компоненты вакцины получились более 19 тыс. граждан. Тем временем в Петербурге за минувшие сутки в Петербурге привились 6 167 человек. В медиаполе накануне появлялись сообщения о том, что вакцинированные граждане тоже могут болеть COVID-19. Мы решили поговорить с жителем Северной столицы, который оказался в такой ситуации.

Еще в январе этого года перед посещением пункта вакцинации Антон Манохин прочитал исследования о трех российских прививках и нашел чат, в котором собрались первые добровольцы, желающие вакцинироваться. Изучив общую картину, он записался на прививку от COVID-19.

После первой дозы "Спутника V" у молодого человека не было никаких осложнений. Вечером после второй вакцинации он почувствовал легкое недомогание - температура тела поднялась до 37,3 градусов. Неприятные симптомы быстро пропали.

Поняв, что "Спутник V" абсолютно безопасен и эффективен, я записался с чистой совестью в поликлинику. Поставил первую прививку и ничего не почувствовал в принципе. А после второй – посидел один вечерок с температурой и не более того Антон Манохин, студент СПбГУ

В июне, спустя 6 месяцев после посещения прививочного пункта, Антон Манохин сделал ПЦР-тест, который показал положительный результат. Однако парень почти не заметил, что болен, ощущалась лишь легкая слабость. Термометр показал 37,4 градуса. Болезнь прошла легко и не ухудшила общее состояние здоровья. Студент отметил, что сейчас чувствует себя отлично и занимается спортом. Антон рекомендует всем друзьям и близким скорее посетить пункт вакцинации.

Максимальная температура, которая у меня была во время болезни - это 37,4 "градуса, что на десятую больше, чем после второй прививки. Правда, пропали запахи. Вернулись через 6 дней Антон Манохин, студент СПбГУ

Видео: Piter.tv