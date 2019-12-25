Льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать

Борис Вишневский обратился по этому вопросу в комитет по транспорту.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Лльготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

С соответствующей просьбой депутат обратился к первому заместителю председателя комитета по транспорту Владимиру Реунову. В комитете отметили, что соответствующий вопрос будет решен в ближайшее время.

Надеюсь, что не позднее 1 июня все восстановится отметил Вишневский.

Напомним, что ранее льготные проездные упразднили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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