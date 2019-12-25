Льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Лльготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.
С соответствующей просьбой депутат обратился к первому заместителю председателя комитета по транспорту Владимиру Реунову. В комитете отметили, что соответствующий вопрос будет решен в ближайшее время.
Надеюсь, что не позднее 1 июня все восстановится
отметил Вишневский.
Напомним, что ранее льготные проездные упразднили из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все