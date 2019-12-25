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Льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать
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Льготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать

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Борис Вишневский обратился по этому вопросу в комитет по транспорту.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что Лльготные проездные в ближайшие дни могут разблокировать. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

С соответствующей просьбой депутат обратился к первому заместителю председателя комитета по транспорту Владимиру Реунову. В комитете отметили, что соответствующий вопрос будет решен в ближайшее время.

Надеюсь, что не позднее 1 июня все восстановится

отметил Вишневский.

Напомним, что ранее льготные проездные упразднили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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