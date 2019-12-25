Кроме того, учителя и воспитатели должны получить и все отпускные выплаты.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Власти Петербурга полагают, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса может быть воспринято, как основание для снижение зарплат учителям. Однако, по мнению Беглова, педагогам пришлось "на ходу" перестраиваться.

Объективно, работы у педагогов прибавилась заявил Беглов.

Власти Северной столицы отметили, что учителя и воспитатели должны получить не только свои зарплаты в полной мере, но и отпускные выплаты.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

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