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Власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей
Сегодня, 12:41
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей

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Кроме того, учителя и воспитатели должны получить и все отпускные выплаты.

Во вторник, 26 мая, стало известно о том, что власти Петербурга призвали не допустить сокращение зарплат учителей. Об этом заявил градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

Власти Петербурга полагают, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса может быть воспринято, как основание для снижение зарплат учителям. Однако, по мнению Беглова, педагогам пришлось "на ходу" перестраиваться.

Объективно, работы у педагогов прибавилась

заявил Беглов.

Власти Северной столицы отметили, что учителя и воспитатели должны получить не только свои зарплаты в полной мере, но и отпускные выплаты.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пообещал устроить праздник петербургским выпускникам.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новост спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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