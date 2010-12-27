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Летом на "Новокрестовской" и "Беговой" появится Wi-Fi
Сегодня, 10:10
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lesjasap
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Летом на "Новокрестовской" и "Беговой" появится Wi-Fi

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Услугой доступа к Интернету можно будет воспользоваться на платформах и перегонах между станциями.

Пресс-служба петербургского метрополитена рассказала, что летом на новых станциях "Новокрестовская" и "Беговая" будет доступен бесплатный интернет по Wi-Fi. Доступ к нему будет осуществляться как на самих платформах, так и на перегонах между "Приморской" и "Новокрестовской", а также от "Новокрестовской" до Беговой".

По данным представителей организации, планируется установить 22 базовые станции и проложить около 18 километров кабеля. рабочие займутся оборудованием системы в начале июня 2018 года. 

Напомним, что жители Северной столицы получили доступ к "подземному" Wi-Fi в декабре 2017 года. Обеспечение данного вида связи признано лучшим проектом региона в категории "IT, связь и коммуникации".

Фото: Piter.tv
 

Теги: wi-fi , беговая , лето , метро , новокрестовская , новые станции , петербургский метрополитен
Категории: Новости СПб Картина дня

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