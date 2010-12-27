Летом на "Новокрестовской" и "Беговой" появится Wi-Fi

Услугой доступа к Интернету можно будет воспользоваться на платформах и перегонах между станциями.

Пресс-служба петербургского метрополитена рассказала, что летом на новых станциях "Новокрестовская" и "Беговая" будет доступен бесплатный интернет по Wi-Fi. Доступ к нему будет осуществляться как на самих платформах, так и на перегонах между "Приморской" и "Новокрестовской", а также от "Новокрестовской" до Беговой".

По данным представителей организации, планируется установить 22 базовые станции и проложить около 18 километров кабеля. рабочие займутся оборудованием системы в начале июня 2018 года.

Напомним, что жители Северной столицы получили доступ к "подземному" Wi-Fi в декабре 2017 года. Обеспечение данного вида связи признано лучшим проектом региона в категории "IT, связь и коммуникации".

Фото: Piter.tv

