В Екатерининском собрании пройдет серия летних балов

Вход осуществляется по билетам.

"Петербург-концерт" объявил даты летних балов, которые пройдут в Екатерининском собрании. Дресс-код мероприятия – Creative Black Tie.

Балы пройдут 28, 30 июня, 5, 7, 12, 14, 19, 21 июля в 20:00 по адресу: набережная канала Грибоедова, 88-90.

Здание изысканного особняка в стиле венского модерна, уникальная атмосфера, оригинальные номера профессиональных артистов "Петербург-концерта", магия театра и полная тайн музыка позволят участникам бала перенестись из века высоких скоростей и цифровых технологий в волшебный и таинственный театральный мир. говорится в сообщении организаторов.

Режиссером-постановщиком мероприятия является Николай Дуксин, балетмейстер — Вера Егорова, художник-постановщик — Татьяна Пономарева, танцмейстер — Влад Федоров.

За музыкальную часть бала будут отмечать солисты Государственного ансамбля танца "Барыня", солисты "Петербург-концерта". Также участие примут артисты Санкт-Петербургского Государственного музыкально-драматического театра "АРТ".

Общая продолжительность бала составит 1,5 часа без антракта. Возрастной рейтинг — 6+. Вход осуществляется по билетам, которые можно приобрести на официальном сайти "Петербург-концерта".

Фото: Петербург-концерт