Летальность от КОВИД в Петербурге составила около 1%

Этот показатель выше у мужчин и пожилых людей.

Летальность от коронавируса у жителей Петербурга старше 18 лет составила около 1%. Однако этот показатель выше у мужчин и пожилых людей. К таким выводам пришли ученые из Европейского университета, клиники "Скандинавия", лаборатории Genetico и НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в результате совместного исследования.

Специалисты суммировали итоги четырех этапов серологического исследования распространенности антител к COVID-19 у петербуржцев и обобщили другие данные, а именно статистику новых случаев, госпитализаций и смертей, поисковые запросы и сведения о новых штаммах. Вся эта информация помогла им оценить масштабы пандемии в Петербурге.

Оказалось, что из ста заболевших коронавирусом в городе погибал один человек. Летальность была выше среди людей старших возрастных групп и мужчин всех возрастов.

На момент февраля-апреля 2021 года, антитела к коронавирусу были почти у 45% жителей Северной столицы старше 18 лет.

Ранее эксперты рассказали, как правильно вакцинироваться людям с эндокринными нарушениями.

Фото: Piter.TV