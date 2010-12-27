Лесопромышленный кластер Ленобласти получит меры государственной поддержки при реализации совместных инвестиционных проектов

Лесопромышленный кластер стал первым в регионе, внесенным в реестр Минпромторга России.

Лесопромышленный кластер Ленинградской области получит меры государственной поддержки при реализации совместных инвестиционных проектов.

Лесопромышленный кластер стал первым в регионе, внесенным в реестр Минпромторга России. Приказ о подтверждении соответствия кластера лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области и его специализированной организации – Ассоциации "Леспром" подписан министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"Участие в кластере позволяет компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает инвестиции в лесопромышленную сферу и объем производства готовой продукции. С одной стороны – это увеличение налоговой базы областного бюджета, с другой стороны – эффективное использование лесных ресурсов", – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рамках кластерной инициативы ООО "Лидер", ООО "Картон-Плюс Северо-Запад" и ЗАО "Фиро-О" реализуют совместный инвестиционный проект общей стоимостью 163 млн руб. по модернизации и расширению производства. Результатом станет увеличение объемов поставок мебели, выпускаемой ООО "Лидер" для IKEA. Проекты по модернизации и расширению производства планируют к реализации ОАО "Лесплитинвест", АО "Бумажная фабрика "Коммунар", АО "Смерфит Каппа Санкт-Петербург".



Работа по созданию в регионе лесопромышленного кластера началась в июле прошлого года при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области. В феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между правительством Ленинградской области и Ассоциацией "Леспром" было подписано соглашение о создании промышленного кластера.

По оценкам предприятий кластера, к 2023 году увеличение объема выручки участников промышленного кластера составит более 20%, совокупный объем инвестиций превысит 3,5 млрд руб., объем экспорта вырастет на 15%.

Источник: пресс-служба ЛО