Якубович раскрыл секреты съемок капитал-шоу "Поле Чудес"

Ведущий посетовал на монтаж, который лишает программу душевности.

Российский телеведущий Леонид Якубович рассказал о секретах съемок капитал-шоу "Поле Чудес". Интервью вышло в эфире программы "Абонент недоступен" на радио Baltkom.

Якубович признался, что не смотрел ни одного выпуска передачи, и не понимает, почему эта "штука" существует 29 лет. Он заявил, что во время съемок берет лишь десятую часть на себя, все остальное "от бога".

Телеведущий также посетовал на монтаж программы, который лишает "Поле Чудес" душевности. Съемки длятся два с половиной часа, когда как в эфир попадает только час. Все это время зрители в зале смеются и дарят другу хорошее настроение. Во время монтажа весь хохот и юмор иногда обрезается.

Также Якубович рассказал о взаимодействии с детьми на программе. По его словам, они не всегда готовы раскрыться прямо в студии. Тогда ведущий берет ребенка и ведет в коридор, где просит спеть в тихой обстановке. Такие "теплые кусочки" в эфир также не попадают.

Ранее Якубович пожаловался на постоянно жрущих гостей "Поле чудес".

Видео: YouTube / Anton Lobanov