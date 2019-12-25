Ленобласть запускает расширенный скрининг новорожденных

В роддомах будут проводить обследование малышей на 36 наследственных заболеваний. Ранее скрининг проводился лишь на пять заболеваний.

С 1 января 2023 года в Ленинградской области будут проводить обследование малышей на 36 наследственных заболеваний. Ранее скрининг проводился лишь на пять заболеваний. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Расширенный скрининг проводится в перинатальном центре, роддоме, или в больнице на второй день после рождения. Взятие крови проводится из пяточки ребёнка – процедура практически безболезненна и не травмирует ребенка.

Исследование помогает установить редкие наследственные заболевания, лечение которых необходимо начать как можно раньше. В этом случае большинство из них поддается эффективной терапии. Скрининг проводится бесплатно. Николай Емельянов, заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

На проведение тестирования в 2023 году в Ленобласти из регионального бюджета направлено более 16 млн рублей и столько же из федерального.

При помощи тестирования можно узнать о таких заболеваниях, как муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия (СМА), врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, первичные иммунодефициты.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти