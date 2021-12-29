Ленобласть в преддверии выходных ждут снег и похолодание до -20 градусов

Автомобилистов просят быть внимательными на скользких дорогах.

Жителей Ленинградской области предупредили об ухудшении погоды в последний день рабочей недели. В регион придут похолодание и снегопады. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В пятницу, 21 января, на западе Ленобласти ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. В субботу, 22 января, осадки пройдут местами, а температура опустится до -13 градусов. А уже 23 января температура может вовсе опуститься до -20..-17 градусов.

Автомобилистов просят быть внимательными на скользких дорогах.

Фото: Piter.tv