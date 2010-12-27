Ленобласть приступает к реализации проекта по цифровизации общественного транспорта

Комплексная система, разрабатываемая по заказу управления по транспорту Ленинградской области станет помощником для пассажиров: через нее они смогут проводить безналичную оплату проезда, а также выстраивать удобный маршрут с учетом информации о движении автобуса, получаемой он-лайн.

Ленинградская область приступает к реализации проекта по цифровизации общественного транспорта.

Комплексная система, разрабатываемая по заказу управления по транспорту Ленинградской области станет помощником для пассажиров: через нее они смогут проводить безналичную оплату проезда, а также выстраивать удобный маршрут с учетом информации о движении автобуса, получаемой он-лайн.

Органам власти, которые являются заказчиками автобусных маршрутов, система позволит в режиме реального времени анализировать пассажиропотоки каждого автобусного маршрута и выстраивать транспортную работу, чётко ориентируясь на запросы жителей.

Кроме того, "цифра" поможет контролировать соблюдение перевозчиком расписания, остановок по пути следования автобусов, предоставление льготного проезда и многое другое.

"В пилотном режиме система начнёт работать в следующем году на базе населенных пунктов, участвующих в программе "Умный город" — Гатчины и Соснового Бора. Сейчас под инвестиционный проект готовится нормативная база", — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Цифровой проект будет интегрирован с Национальной системой управления данными (НСУДД) — "умной" платформой, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных. По планам Правительства России, она будет запущена уже через два года.

Источник: пресс-служба ЛО

Источник: пресс-служба ЛО