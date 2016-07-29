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Ленинградская область попала в топ-5 грибных регионов России
Сегодня, 15:15
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Ленинградская область попала в топ-5 грибных регионов России

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Больше всего грибов находят во Всеволожском, Лодейнопольском, Выборгском и Кировском районах.

Где в России собирать грибы? В Ленинградской области, ведь регион вошел в топ-5 самых грибных мест России. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса "Авито Путешествия". 

Специалисты оценивали регионы РФ не только по урожайности, но и по доступности посуточного жилья для "тихой охоты". Ленобласть оказалась на 4 месте рейтинга, уступив место лишь Новгородской и Владимирской областям, Карелии. Подмосковье замкнуло топ-5.

Отмечается, что самые богатые на грибной урожай Всеволожский, Лодейнопольский, Выборгский и Кировский районы Ленинградской области. 

Ранее Piter.TV сообщал, что в Роспотребнадзоре Петербурга рассказали о пользе белого гриба.

Фото: ВКонтакте / "Грибы и Грибники СПб"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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