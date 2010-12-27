Ленобласть полностью перешла на цифровое телевещание

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов прекратилось в Ленинградской области и еще 20 регионах России.

Сегодня в нашей стране полностью завершился масштабный инфраструктурный проект по переходу на цифровое телевещание.

Аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов прекратилось в Ленинградской области и еще 20 регионах России.

"20 цифровых телевизионных каналов в хорошем качестве теперь доступны 99,4% жителей региона, причем даже в таких отдаленных населенных пунктах, где прежде были доступны не более четырех аналоговых. Остальных подключают на выгодных условиях через спутник.

Мы задействовали большую команду волонтеров, в общей сложности это 600 добровольцев, которые помогают жителям региона настраивать приставки и необходимое оборудование", – отметила председатель комитета цифрового развития Виктория Кузнецова.

Теперь, когда в Ленинградской области отключена трансляция аналоговых телепрограмм, на их частотах размещено сообщение о необходимости перехода на прием цифрового телесигнала. Заставка будет передаваться в течение недели. При этом региональные телеканалы продолжают аналоговое вещание.

Работа с жителями и муниципальными образованиями по переходу на цифровое телевидение велась с февраля.

Была определена зона покрытия цифровым сигналом, организована социальная помощь льготным категориям граждан – компенсация за приобретенное оборудование. Участников Великой Отечественной войны цифровыми приставками обеспечили бесплатно.

По вопросам перехода на цифровое телевизионное вещание можно обратиться на федеральную горячую линию – 8(800)220-20-02 или организованную в регионе горячую линию Центра соцзащиты населения Ленинградской области по тел. 8 (813) 703-88-33.



Информация о переходе на цифровое вещание, рекомендации по оборудованию и его настройке размещена на сайтах ksi.lenobl.ru/activities/ctv и смотрицифру.рф.

Источник: пресс-служба ЛО