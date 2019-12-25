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Ленобласть отправила на Донбасс 12 тонн картофеля для посевной
Сегодня, 15:19
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Ленобласть отправила на Донбасс 12 тонн картофеля для посевной

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Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что они готовы и дальше помогать семенами.

Из Ленобласти на Донбасс отправили 12 тонн семенного картофеля. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47 региона.

Из Кировского района Ленобласти автомобиль, гружёный картофелем, отправился на границу в Ростовскую область. Фермерское хозяйство Сергея Голубева из Кировского района поделилось 10 тоннами картофеля сорта "Ред Скарлетт". Еще 2 тонны картофеля собственной селекции "Аврора" передала Всеволожская селекционная станция.

Председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко отметил, что они готовы и дальше помогать семенами

Фото: правительство Ленобласти

Теги: донбасс, картофель
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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