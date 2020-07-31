  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:27
143
nechaevape
Код вставки плеера

Ленинградский зоопарк после карантина: взгляд Piter.TV

0 0

Во время пандемии в зоопарке родились несколько детенышей.

Петербуржцы вернулись в Ленинградский зоопарк после карантина. Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть на животных ежедневно приходят десятки человек.

Во время пандемии у пары львинохвостых макак родился малыш, по результатам конкурса его решили назвать Леонс. В день семьи, любви и верности потомством обзавелись лебеди Руслан и Людмила.

Показательные кормления еще не проводятся, но вольер с козами и гусями открыли для посетителей. В зоопарке просят соблюдать дистанцию, а в крытых павильонах надевать маски.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: зоопарк спб, зоопарки, ленинградский зоопарк
Категории: Репортажи, Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии