Ленинградский зоопарк после карантина: взгляд Piter.TV

Во время пандемии в зоопарке родились несколько детенышей.

Петербуржцы вернулись в Ленинградский зоопарк после карантина. Несмотря на пасмурную погоду, посмотреть на животных ежедневно приходят десятки человек.

Во время пандемии у пары львинохвостых макак родился малыш, по результатам конкурса его решили назвать Леонс. В день семьи, любви и верности потомством обзавелись лебеди Руслан и Людмила.

Показательные кормления еще не проводятся, но вольер с козами и гусями открыли для посетителей. В зоопарке просят соблюдать дистанцию, а в крытых павильонах надевать маски.

Фото и видео: Piter.TV