Ленинградская область стала лидером в жилищном строительстве

За год в регионе введено более 1,2 кв. м на одного жителя.

За год в регионе введено более 1,2 кв. м на одного жителя.

По данным агентства "РИА Рейтинг", опубликовавшего итоги исследования, наибольший объем жилья в пересчете на одного жителя за 12 месяцев (с июля 2018 по июнь 2019) введен в Ленинградской и Московской областях — 1,221 и 1,111 кв. м на человека соответственно.

В целом в пересчете на одного жителя в России ежегодно вводится около 0,52 кв. м жилья. В Ленинградской области на протяжении нескольких лет уровень ввода жилья стабильно составляет около 2,5 млн кв. м в год.

"Эти высокие показатели — результат открытой политики региональной власти по отношению к строительному рынку, а также льготных условий работы застройщиков, их участия в компенсационных программах по выкупу социальных объектов", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За последние четыре года в регионе появились целые города: Новогорелово, Мурино, Кудрово, где десятки тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.

По прогнозам градостроительного блока динамика ввода в ближайшее время сохранится на уровне 2-2,5 млн метров в год, что позволит планомерно развивать инфраструктурную доступность в социальной, дорожной и инженерной сферах, а также обеспечить сбалансированное развитие строящихся территорий.

Источник: пресс-служба ЛО