Единственный в Европе центр городошного спорта расположен в Приозерске. Традиционно здесь прошло Первенство Ленинградской области по игре в городки среди юношей и девушек.

Ленинградская область примет Чемпионат мира по городошному спорту в 2020 году.

Единственный в Европе центр городошного спорта расположен в Приозерске. Традиционно здесь прошло Первенство Ленинградской области по игре в городки среди юношей и девушек.

Участие в турнире приняли 27 спортсменов из Приозерского, Гатчинского, Тосненского и Тихвинского районов. Всего было разыграно четыре комплекта наград: для юношей и девушек в возрасте 11—14 лет и 15—18 лет. Победителями в личном первенстве стали Вероника Насобулина и Анастасия Бойцова, а также Егор и Виталий Чупышевы. Все спортсмены из Приозерска.

По данным комитета по физической культуре и спорта Ленинградской области, в 2020 году на базе приозерского Центра пройдет чемпионат мира по городошному спорту. Участие в мероприятии примут 8 команд, ожидается приезд более 200 участников.

Источник: пресс-служба ЛО