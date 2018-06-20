Ленинградская область готовится к переходу на цифровое эфирное телевещание

Уже 765 жителей обратились к волонтерам за помощью по настройке оборудования, консультативную помощь получили более 2,3 тысяч человек.

С 3 июня 2019 года Ленинградская область перейдет на цифровой формат вещания. В регионе предусмотрена компенсация затрат на приобретение и установку оборудования цифровых приставок в размере до 3 тысяч рублей. По данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, за компенсацией по ТВ-приставкам обратились 25 человек. Информация опубликована на официальном портале правительства Ленинградской области 15 апреля.

Надо сказать, консультационная помощь идет более интенсивно. По данным, опубликованным пресс-службой правительства Ленобласти, 765 жителей обратились к волонтерам за помощью по настройке оборудования, консультативную помощь получили более 2,3 тысяч человек.

С 1 июля прием заявок закрывается: право на компенсацию затрат предоставлено всего на полгода.

Правом на возврат средств, затраченных на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала, обладают ветераны Великой Отечественной войны; малоимущие пенсионеры; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей многодетные семьи. То есть льготная категория, которая может воспользоваться правом на возврат затраченных средств на дооборудование телевизора, обширна. Только несовершеннолетних узников фашистских концлагерей на территории Ленинградской области проживает 5 745 человек, более 3000 ветеранов ВОв.

Для получения компенсации нужно написать заявление, приложив копии документов, подтверждающих право на льготу, чеки за покупку оборудования. Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней в филиалах "Центра социальной защиты населения" по месту постоянного жительства. Учитывается только оборудование, приобретенное в период с 1 января 2018 г. по 30 июня 2019 г.

Разбираясь в теме, редакция Piter.TV предположила, что спрос на декодеры цифрового сигнала начнется тогда, когда погаснут телевизионные экраны старых телевизоров. Потому что государство возвращает затраты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала по заявительной системе. Возможно, наш прогноз оправдывается, если по данным комитета по социальной защите населения Ленинградской области, за компенсацией за ТВ-приставки обратились 25 человек.

Осталось чуть больше 2 месяцев, чтобы воспользоваться правом на компенсацию понесенных затрат на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала

Автор: Анна Литик

Ранее в Piter.TV: Куда необходимо обратиться, чтобы получить компенсацию во время подключения к цифровому ТВ; Как пенсионеру сохранить старый телевизор и вернуть деньги на его дооборудование