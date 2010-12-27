Ленинградская и Могилевская области утвердили программу сотрудничества

Основным направлением сотрудничества по интенсивности связей является взаимодействие в агропромышленном комплексе.

В рамках VI Форума регионов России и Беларуси губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и Председатель Могилевского областного исполнительного комитета Леонид Заяц скрепили сегодня подписями документ, определяющий параметры сотрудничества двух регионов на предстоящий период. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

План мероприятий по реализации Соглашения между Правительством Ленинградской области и Могилевским областным исполнительным комитетом содержит перечень мероприятий по поиску партнеров для предприятий регионов с целью освоения новых рынков сбыта, содействие хозяйствующим субъектам при участии в совместных ярмарках, семинарах, форумах и стажировках; развитие электронного обмена информацией в области библиотечного дела и туризма; образовательное сотрудничество через проведение семинаров, олимпиад, том числе в дистанционном формате; гуманитарный и культурный обмен и др.

Республика Беларусь является одним из основных экономических партнеров Ленинградской области среди государств-участников СНГ. Сотрудничество с ее регионами развивается более двух десятилетий и охватывает различные сферы. Расширению деловых и дружеских связей помогают регулярные рабочие встречи руководства Ленинградской области и Республики Беларусь.

Основным направлением сотрудничества по интенсивности связей является взаимодействие в агропромышленном комплексе.

Взаимодействие осуществляется в соответствии с Соглашением между Правительством Ленинградской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях от 15 мая 2006 года, а также Соглашениями о сотрудничестве с Витебским, Гомельским, Минским, Могилевским областными исполнительными комитетами Республики Беларусь. Также заключено 24 договора с районами Беларуси о сотрудничестве на уровне органов местного самоуправления.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО