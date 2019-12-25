Лекарство поможет бороться с послековидными нарушениями памяти

Как выяснили ученые, коронавирус наносит удар не только по органам дыхания, но и приводит к нарушениям мозговой деятельности.

Как выяснили ученые Великобритании и США, коронавирус, кроме известных последствий, еще может привести к нарушению когнитивных функций. Это выражается в проблемах с памятью, с понимаем текста, повышенной утомляемостью и т.д. Вирус наносит удар не только по органам дыхания, но и приводит к нарушениям мозговой деятельности. Судя по всему, это большая проблема – нарушения памяти и внимания встречаются не только у пожилых, но и у молодых пациентов. Насколько это серьезная ситуация и как можно с ней справиться, рассказала "Комсомольской правде" доктор медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Наталья Вахнина.

Проблема действительно масштабная. На ухудшение памяти, снижение работоспособности, темпов мышления жалуются очень многие пациенты, перенесшие коронавирус. Средняя или тяжелая форма заболевания практически всегда сопровождается какими-либо когнитивными расстройствами. По имеющимся данным, от 40 до 80% пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, страдают нарушениями памяти и внимания. Наталья Вахнина, доцент кафедры нервных болезней и нейрохтрургии Сеченского университета

Подобные проявления (нарушение памяти, повышенная утомляемость, астения и пр.) присущи многим другим болезням. В частности, такие проблемы проявляются при болезни Альцгеймера, впоследствии инсультов, болезней сосудов головного мозга. Методы лечения этих нарушений российским врачам хорошо известны. В частности, в медицинской практике широко используется итальянский препарат "Глиатилин", который действует на нервные клетки и способствует восстановлению функций мозга. Причем препарат может использоваться в терапии как для пожилых пациентов, так и для молодых.

Как уточнила Наталья Вахнина, "все исследования этого препарата давно проведены и показывают хорошие результаты при его использовании в лечении. К тому же, "Глиатилин" отлично переносится организмом. Препарат выпускается в трех формах – в виде ампул для инъекций, в капсулах и в виде раствора для приема внутрь. Лекарство не просто улучшает связи между мозговыми клетками, но и повышает их устойчивость к различным повреждающим факторам (в том числе при коронавирусе). При применении препарата было замечено, что он повышает способности пациентов к самообслуживанию, может уменьшать психические расстройства и т.д. После коронавируса назначение "Глиатилина" очень оправданно, поскольку это лекарство значительно улучшает память и внимание, ускоряет мышление и, в целом, помогает пациенту восстановиться после перенесенной болезни".

"Глиатилин" может назначаться не только пациентам старшего возраста, но и для молодежи, при нарушениях, которые возникли на фоне эмоциональных расстройств, при нарушениях внимания, памяти. Коррекция таких симптомов может проводиться также с помощью "Глиатилина", причем препарат допустимо использовать в комплексе с другими лекарствами.

Второе мнение

"Глиатилин" помогает преодолевать повреждения мозга вследствие инсульта или каких-либо других причин. При применении препарата нейроны устанавливают новые связи, и тем самым восстанавливается целостность повреждённых клеток. Это называется нейропластичность – мозг старается преодолеть повреждение, которое получил. "Глиатилин" стимулирует эти процессы. В результате у пациента улучшается память и внимание, темпы мышления. После инсульта "Глиатилин" очень активно используется, и после COVID, я думаю, должен быть такой же позитивный эффект". Владимир Захаров, невролог, доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета

Фото: internist.ru (Наталья Вахнина)