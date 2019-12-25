Легкоатлет из Петербурга в скором времени завершит свой забег во Владивостоке

Забег спортсмен начал 1 февраля 2020 года.

Марафонец из Санкт-Петербурга Максим Егоров находится на завершающей стадии своего забега во Владивосток. Два дня назад он добежал до Приморского края. До Владивостока осталось около 550 километров. Об этом он рассказал в Instagram.

Забег спортсмен начал 1 февраля 2020 года. За это время он пробежал более 9000 километров с одним рюкзаком и побывал на территории 22 регионов страны.

31-й ежегодный марафон "Белые ночи" в Петербурге снова пройдёт ночью. Об этом в инстаграм-аккаунте рассказали организаторы спортивного события. В 2020 году марафон не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2019-м – прошел утром.

Фото: Instagram / @kurmish91