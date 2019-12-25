Спортивное событие в 2020 году не состоялось из-за пандемии коронавируса.

31-й ежегодный марафон "Белые ночи" в Петербурге снова пройдёт ночью. Об этом в инстаграм-аккаунте рассказали организаторы спортивного события. В 2020 году марафон не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2019-м – прошел утром.

Обновленный марафон состоится 17 июля 2021 года. Старт полной марафонской дистанции назначен на 21:00. Старт на 10 км — на 20:00.

Кроме того, организаторы представили новый логотип события.

Трасса марафона обновилась, но сохранила свой изначальный рисунок и главные достопримечательности. Старт и финиш, как и прежде, пройдут на Дворцовой площади. Регистрация на марафон уже открыта на сайте wnmarathon.org. В прошлом году старт был отменён из-за карантинных ограничений. Участники, которые были зарегистрированы на забег, смогут переоформить регистрацию на этот год или вернуть денежные средства. Всем, кто зарегистрирован, были отправлены письма с инструкцией по возврату – сообщили организаторы.

Фото: Piter.tv, Instagram / @wnmarathon