Легендарный Ленни Кравиц даст концерт в Петербурге в 2020 году

Концерт состоится в Ледовом дворце.

Легендарный американский певец, обладатель четырех премий Grammy, продюсер и аранжировщик Ленни Кравиц приедет весной 2020 года в рамках турне Here To Love Tour. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Тур музыканта стартует 31 марта 2020 года в Новой Зеландии. Далее Кравиц отправится в Австралию, Литву, Эстонию, в Петербурге он окажется 8 июня. Концерт состоится в Ледовом дворце. Тур завершится 25 июня шоу в Лиссабоне (Португалия).

Основой для турне Here To Love Tour стал 11-й альбом Ленни под названием Raise Vibration, который вышел в свет в 2018 году.

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал роспуск группы "Ленинград".

Фото: Instagram/ lennykravitz