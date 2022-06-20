Ле Пен заявила о своем уходе с поста главы партии "Национальное объединение"

Вместо этого французский политик перейдет к руководству депутатской группой фракции в Национальном собрании страны.

Глава французского "Национального объединения" Марин Ле Пен уходит с поста председателя партии. Об этом политик сообщила в эфире телеканала BFMTV.

Как уточнила Ле Пен, такое решение связано с ее переходом на руководящую должность в депутатской группе фракции в Национальном собрании европейской страны.

Я не собираюсь снова возглавлять "Национальное объединение". Я сосредоточусь на председательстве в этой очень большой депутатской группе. Марин Ле Пен, политик

Напомним, что Марин Ле Пен пробыла на посту главы партии "Национальное объединение" с 2011 года.

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Видео: BFM TV