Оппозиция Франции призывает к переговорам между РФ и Украиной.

Франция, делая военные поставки Украине, способствует продолжению регионального конфликта, считает лидер местной парламентской фракции из крайне правой партии "Национальное объединение". Марин Ле Пен в интервью для журналистов с радиостанции France Inter заявила, что политика Парижа по вопросу поставок вооружения киевскому режиму говорит о том, что страна не имеет мирных переговоров по разрешению кризиса, а лишь продвигает войну.

Из-за того, что мы поставляем оружие… Я считаю, что поставками тяжелых вооружений мы способствуем продолжению конфликта, что приводит к гибели людей. Марин Ле Пен, политик Франции

Напомним, что французский лидер Эммануэль Макрон пообещал общественности и международным партнерам продолжить военную поддержку Украины, поставляя ей противоракетные и другие оборонительные системы.

Французские предприятия должны будут сами определять меры для экономии энергии.

Фото и видео: YouTube / France Inter