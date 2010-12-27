Он выступил под композицию "Mack the Knife".

В пятницу, 23 августа, российский фигурист Андрей Лазукин откатал в Петербурге короткую программу. Спортсмен тренировался в группе Алексея Мишина, сообщила "Nevasport".

Тренировка фигуриста прошла под музыкальное сопровождение композиции "Mack the Knife" Бобби Дарина.

Напомним, что 22-летний Андрей Лазукин закончил прошлый сезон на четвертом месте чемпионата России. Он дебютировал в составе российской сборной на ЧМ в Сайтеме, а также в командном турнире в Фукуоке.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо".

Фото: Reuters