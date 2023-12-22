Лавров: желание США проводить инспекции ядерных объектов России неприемлемо

Глава МИД России оценили риски в сфере ядерного оружия.

В странах коллективного Западе все больше говорят о прямом столкновении ядерных держав, а сдерживающих факторов в мире становится все меньше. Соответствующее заявление российский министр по иностранным делам Сергей Лавров сделал в ходе выступления на итоговой пресс-конференции с журналистами, посвященной результатам дипломатии за 2023 год. Дипломат подчеркнул, что в Москве понятна цель, которой добиваются американские власти.

.... Постараться каким-то образом обеспечить контроль за нашим ядерным арсеналом, минимизировать ядерные риски для себя. А риски, конечно же, возникают в результате силового давления на нашу страну. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров рассказал, как следует решать вопросы безопасности в Евразии.

Фото и видео: МИД России