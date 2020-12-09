Лавров: заявок на появление военных объектов США в странах ОДКБ никто не подавал

Появление американских баз в Центральной Азии является предметом согласования в ОДКБ.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ни одна из стран, которые входят в Организацию договора о коллективной безопасности, не запрашивала консультации о возможном размещении у себя военных объектов США. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции со своим суданским коллегой Марьям аль-Махди.

Все вопросы о присутствии иностранных военных на территории любого члена ОДКБ подлежат, согласно уставу, согласованию в этих рамках <...> Показательно, что никто из этих стран никаких обращений о необходимости провести соответствующую консультацию в ОДКБ не подавал. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По его словам, в военном ведомстве Соединенных Штатов заявили о желании расположить свои военные объекты вокруг территории Афганистана, чтобы иметь возможность в любой момент нанести удар. Однако, по мнению Лаврова, вряд ли какое либо государство станет сотрудничать с США в этом вопросе, так как есть опасение стать заложником такой политики Белого дома.

Кроме того, министр отметил, что появление новых военных баз или объектов Соединенных Штатов в Центральной Азии не отвечает интересам безопасности региона.

Ранее Лавров заявил о спешном уходе США из Афганистана.

Видео: МИД России