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Лавров заявил об угрозе еще большей дестабилизации на Ближнем Востоке

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Глава МИД РФ оценил влияние США на кризис между Палестиной и Израилем.

Угроза еще большей дестабилизации на Ближнем Востоке реальна в условиях продолжающегося обострения регионального конфликта между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Дипломат пояснил, что к обострению данного кризиса привели попытки Вашингтона монополизировать посреднические усилия по территории. Дополнительно глава МИД РФ заметил, что власти США игнорируют отказ еврейского государства выполнять решения Совета по безопасности ООН о создании палестинского государства.

В этой ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, существует реально опасная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров: Россия выясняет, оружием какой страны Киев сбил Ил-76.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, израиль, мид, палестина, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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