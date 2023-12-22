Лавров заявил об угрозе еще большей дестабилизации на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ оценил влияние США на кризис между Палестиной и Израилем.

Угроза еще большей дестабилизации на Ближнем Востоке реальна в условиях продолжающегося обострения регионального конфликта между Палестиной и Израилем. Соответствующее заявление сделал глава российского министерства по иностранным делам Сергей Лавров, выступая на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Дипломат пояснил, что к обострению данного кризиса привели попытки Вашингтона монополизировать посреднические усилия по территории. Дополнительно глава МИД РФ заметил, что власти США игнорируют отказ еврейского государства выполнять решения Совета по безопасности ООН о создании палестинского государства.

В этой ситуации, которую мы наблюдаем сегодня, существует реально опасная опасность дестабилизации гораздо большего пространства в этом важном регионе мира. Сергей Лавров, глава МИД РФ

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Фото и видео: МИД России