Лавров заявил о возможности санкций против связанных с Лондоном компаний и лиц

Глава МИД РФ рассказал о готовности Москвы отвечать Лондону аналогичными мерами.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о возможности введения санкций против связанных с Лондоном физических и юридических лиц. Об этом чиновник сообщил журналистам во время выступления на совместной пресс-конференции с бразильскими делегатами. Москва готова зеркально ответить Великобритании в случае введения ограничений. Специалист уточнил, что Лондон уже рассматривает дополнения, которые никак не связаны с обстановкой вокруг Украины.

Наш парламент будет иметь все основания и будет необходимым принять аналогичный закон в отношении тех, кто пытается делать себе карьеру и набирать рейтинги и популярность на русофобской стезе. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что британские власти видят возможность подвергать санкционному давлению любые организации и компании, которые связаны с российским государством. Лавров уверен в том, что Лондон нравится выступать в роли провокатора. Министр выразил надежду на то, что остальные западные страны можно назвать более ответственными игроками на международной арене и не станут поддерживать Лондон.

Столтенберг: НАТО позитивно оценивает сигналы из РФ о дипломатических усилиях по Украине.

Фото и видео: МИД России

