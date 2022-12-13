Лавров заявил о вмешательстве Франции в дела Буркина-Фасо

В МИД РФ рассказали о том, что повторяется та ситуация, которая больше года назад фиксировалась в Мали.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о вмешательстве Франции во внутренние дела африканского государства Буркина-Фасо. Соответствующее заявление дипломат сделал на совместной пресс-конференции с коллегой из Эсватини. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, как Москва расценивает высказывание французского лидера Эмманюэля Макрона о том, что за выводом войск страны в африканской стране "стоит Россия". Глава МИД РФ напомнил, что похожая ситуация около года назад сложилась и в Мали, где местное руководство пришло к необходимости вывода французских сил и ликвидации их баз, расположенных на севере страны. Чиновники посчитали, что присутствие парижа в Мали создает внешнюю угрозу для национальной безопасности.

Это вопрос о принципах внешней политики, мы не вмешиваемся во внутренние дела, а заявление президента Макрона откровенно говорит о том, что Франция допускает и применяет такое вмешательство. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров напомни, что тогда африканские власти из Мали обратились к российской стороне, а конкретно - к частной военной компании. Вопрос поднимался в ходе Генеральной Ассамблеи ООН, а также с верховным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем. Эти европейские представители "напористо интересовались" тем, почему Москва реализует инициативы и предпринимает какие-то действия в регионе.

Короля Эсватини пригласили на саммит Россия - Африка.

Фото и видео: МИД России