Сергей Лавров заявил о необходимости не допустить дестабилизации соседних с Афганистаном стран

Для России очень важна ситуация в центральноазиатских государствах, потому что почти со всеми эти странами у РФ действует безвизовый режим.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "1/6" на телеканале "Россия 24" заявил о важности недопущения дестабилизации в Афганистане и соседних с ним государствах на почве терроризма.

Необходимо не допустить "перелива" террористической и наркоугрозы из Афганистана. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр иностранных дел также отметил, что важно подавлять подобные угрозы внутри самого Афганистана.

Для России очень важна ситуация в центральноазиатских государствах, потому что почти со всеми эти странами у РФ действует безвизовый режим.

Ранее МИД России призвал соседей Афганистана не допустить присутствия сил США и НАТО на их территории.

Видео: YouTube / Россия 24