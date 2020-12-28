Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России

Глава МИД обратился к участникам V Глобального форума молодых дипломатов.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе страны. Соответствующей информацией чиновник поделился в видеообращении к участникам V Глобального форума молодых дипломатов, который проводится в Казани. Он пояснил, что Москва сохраняет эту установку и объединительную глобальную и региональную повестку.

Россия – крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, государство-цивилизация – продолжает реализовывать миролюбивый внешнеполитический курс, продвигать положительную, устремленную в будущее овестку дня. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра иностранных дел, Россия остается твердо приверженной зафиксированным в Уставе ООН основополагающим и последовательным принципам международного права и норм общения. Прежде всего это касается равенства независимых государств, как больших, так и малых стран. Москва уважает права и культурно-цивилизационное многообразие народов, их самостоятельность в определении будущего.

Лавров: достигнутые в Тегеране договоренности по Сирии выполняются в полном объеме.

Фото и видео: МИД России