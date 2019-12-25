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Лавров заявил, что желающих следовать воле "золотого миллиарда" в мире все меньше
Сегодня, 12:18
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Лавров заявил, что желающих следовать воле "золотого миллиарда" в мире все меньше

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Глава МИД РФ рассказал о работе дипломатов в вопросе экономических контактов.

Все меньше стран желают следовать воле развитых государств так называемого золотого миллиарда. Об этом журналистам в рамках заседания делового совета при российском внешнеполитическом ведомстве сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Чиновник добавил, что немногие страны могут открыто об этом говорить из-за оказываемого на них внешнего давления.

Желающих слепо следовать воле так называемого золотого миллиарда все меньше и меньше, хотя многие не могут этого заявить в силу давления - политического, экономического, абсолютно беспардонного, включая прямой шантаж.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров подчеркнул, что главным приоритетом России в подобных условиях остается построение устойчивых, конструктивных и взаимовыгодных контактов со всеми заинтересованными иностранными партнерами. Министр подчеркнул, что дипломаты займутся поддержкой экономический связей и продвижением бизнес-индустрии, его упрочнением в глобальной экономической системе.

Лавров: РФ признательна Таиланду за понимание истинных причин спецоперации на Украине.

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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