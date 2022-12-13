Глава МИД РФ рассказал о том, что сейчас на Украине правит неонацистское руководство.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит добиваться справедливости для украинского народа и отстаивать права русскоязычного населения этого государства. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на пресс-конференции в Нью-Дели, которую он дал по итогам проведенного саммита G20 ("Большой двадцатки"). В МИД РФ объяснили, что долгие годы Кремль предупреждал Запад о том, что не следует делать из соседней с РФ страны угрожающее государство. Речь идет о той территории, на которой русские люди столетиями берегли собственную культуру. Сергей Лавров уточнил, что киевский режим пытается перечеркнуть эту режиму за счет работы неонацистского руководство, которое пришло к власти в стране после госпереворота.

И, конечно же, будем полностью обеспечивать интересы тех жителей украинских республик и областей, которые на референдуме высказали свою волю в отношении присоединения к Российской Федерации. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Россия настаивает на расследовании взрыва "Северных потоков", заявил Лавров.

Фото и видео: МИД России