Глава МИД РФ рассказал о подчиненном положении Европы перед США.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Россия не позволит Западу снова "взрывать газопроводы", напоминая о событиях в акватории Балтийского моря с разрушением инфраструктуры "Северного потока" и "Северного потока-2". Об этом дипломат рассказал в ходе своего выступления на международном форуме "Диалог Райсина" в Нью-Дели. Москва больше не будет полагаться на недружественные страны с Запада. Глава МИД РФ объяснил, что как только РФ запросила проведение расследования данной диверсии, то запрос международное сообщество сразу же отклонило.

Американцы назвали это "нонсенсом", и, когда Сеймур Херш опубликовал свои находки, вы видели, какая была реакция у европейцев и американцев. Германия была унижена физически, морально и в любом другом понимании. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат полагает, что все действия США во внешней политике сегодня имеют целью сделать из европейского региона "подчиненного игрока" для Вашингтона.

Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад.

Фото и видео: МИД России