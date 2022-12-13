Лавров: Россия в энергетической политике не будет полагаться на Запад

Глава МИД РФ рассказал о намерении сотрудничать с надежными партнерами.

Россия в энергетической политике будет полагаться на надежных партнеров, в том числе Китай и Индию, но не на страны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на международном форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели сделал глава российского министерства пои иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат ответил на вопрос ведущего о том, как украинский кризис мог повлиять на энергетическую политику Москвы.

Война, которую мы пытаемся остановить и которая была инициирована против нас с использованием украинского народа, конечно, она повлияла на российскую политику, включая энергетическую политику. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров напомнил, что G20 никогда не обсуждала мировые конфликты.

Фото и видео: МИД России