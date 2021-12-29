Лавров: Россия готова к возобновлению энергетического диалога с Британией

Глава МИД РФ рассказал о торговых и экономических связях с Лондоном.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва готова к возобновлению энергетического диалога с Британией на высоком уровне. Информацией чиновник поделился с журналистами во время совместной пресс-конференции с коллегой Элизабет Трасс. В МИД РФ подчеркнули, что деловые круги в двух странах находятся в поисках путей по дополнительным взаимовыгодным вложениям.

Способствовало бы скорейшее возобновление деятельности межправительственного комитета по торговле и инвестициям и энергетического диалога высокого уровня. Россия к возобновлению их работы готова. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В настоящее время Москва выступает за улучшение отношений с Лондоном. По мнению Сергея лаврова, эта позиция должна быть "улицей с двусторонним движением", а также развиваться исключительно на основе равноправия и учета взаимных национальных интересов. Москва призвала Лондон нормализовать отношения и направить их в конструктивное русло без навязывания условий, ультиматумов и угроз.

Лавров обсудил с главой МИД Британии совместные военные учения России и Белоруссии.

Фото и видео: МИД России

