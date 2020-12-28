Лавров: западный "порядок, основанный на правилах", предполагает расистское деление мира

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает, что западный колониальный "порядок на правилах", предполагает расистское деление мира, который основывается на делении исключительных и остальных участников. Этот порядок Москва категорически отвергает. Такое мнение чиновник высказал в видеообращении, направленном участникам V Глобального форума молодых дипломатов, проводимого в Казани.
Он предполагает расистское деление мира на группу исключительных, априори обладающих индульгенцией на любые действия, и остальные страны, обязанные следовать в фарватере "золотого миллиарда" и обслуживать его интересы
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр по иностранным делам уточнил, что Россия твердо привержена основополагающим принципам Устава ООН. Страна является последовательной сторонницей в вопросе уважения культурно-цивилизационного многообразия народов, а также их прав самим определять свою судьбу.
Лавров призвал активизировать дипломатию.
Фото и видео МИД России
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