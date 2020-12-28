Лавров призвал активизировать дипломатию

Глава МИД РФ рассказал о том, что роль классической дипломатии должна возрастать.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров призвал активизировать и увеличивать объемы дипломатии, а не сворачивать эту работу. Соответствующее заявление чиновник сделал в видеообращении перед участниками V Глобального форума молодых дипломатов, проводимых в Казани.

Уже неоднократно приходилось говорить, что многочисленные проблемы современности могут быть эффективно преодолены только путем сопряжения усилий и на основе общепризнанных норм международного права. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр по иностранным делам считает, что роль дипломатии сегодня должна только возрастать. Он заметил, что сложно переоценить потенциал классической дипломатии, которая строиться на компромиссах и балансе национальных интересов сторон.

Лавров заявил о миролюбивом внешнеполитическом курсе России.

Фото и видео: МИД России

