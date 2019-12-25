Лавров встретился с главой МИД Пакистана

Глава МИД РФ встретился с Куреши на полях ШОС.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретился с коллегой Шахом Мехмудом Куреши из Пакистана. Мероприятие состоялось на заседании Совета руководителей МИД Шанхайской организации сотрудничества. Чиновник поблагодарил министра за свой прошлый прием в Исламабаде и гостеприимство, оказанное российской делегации. Он подчеркнул, что тогда стороны смогли хорошо проанализировать двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие на международных площадках.

Это прекрасная возможность сверить часы. Сегодняшний день - это один из примеров нашего сотрудничества в международных организациях. Но я хотел бы обсудить то, как развиваются вопросы, которые мы ранее обсуждали в Исламабаде. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что глава МИД РФ находился в Пакистане в рабочей поездке с 6 по 7 апреля. По итогам встречи Москва подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Исламабада. В том числе речь шла о поставках российской военной техники, формировании инклюзивных структур власти в Афганистане. Затрагивался вопрос поставки вакцин от коронавируса.

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Фото: МИД России