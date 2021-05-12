Лавров: встречу ближневосточного "квартета" необходимо созвать как можно скорее

Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами.

Встречу "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС) нужно созвать максимально быстро. Такое заявление на пресс-конференции с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Мы доверяем генеральному секретарю как координатору "квартета" в том, чтобы он постарался оптимально быстро такую встречу организовать. Сергей Лавров, министр иностранных дела России

Лавров напомнил, что российская сторона также продвигает идею запуска диалога "квартета" с Израилем, Палестиной, арабскими государствами.

С понедельника израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. По последним данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибли 56 палестинцев.

Ранее ХАМАС объявило о пуске более 130 ракет по израильским городам.

Видео: МИД России