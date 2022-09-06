Лавров: у Трасс заведомо негативная позиция относительно РФ

Глава МИД РФ призвал Лондон определиться с позицией о Париже.

Лавров заявил, что у Трасс заведомо негативная позиция относительно РФ. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Таиланда Доном Праматвинаем в Москве. Дипломат подчеркнул, что сейчас Лондону важно разобраться в своих отношениях с ближайшими соседями, в список которых входит Франция. Эту задачу в РФ считают более приоритетной для Великобритании, чем окончательное формулирование негативной позиции в отношении РФ.

Определиться, наконец, для нее президент Макрон - друг или враг, этот вопрос по-прежнему повис в воздухе, остался неотвеченным. Я посчитал, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее, чем бросать свой взор далеко за пределы своих границ. Сергей Лавров, глава МИД РФ

В МИД РФ считают, что новый премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс отстаивает интересы Соединенного королевства без стремления идти на компромиссы. По словам Сергея Лаврова, такая деятельность вряд ли укрепить положение Лондона на глобальной арене. Он заметил, что Трасс пытается компенсировать утраченное страной международное влияние за счет агрессии.

Лавров: Запад не выполняет обещания об исключении санкций.

Фото и видео: МИД России