Лавров: Запад не выполняет обещания об исключении санкций

Россия работает с ООН над тем, чтобы договоренности по этому вопросу были выполнены.

Запад не выполняет свои обещания об исключении санкций. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

Лавров отметил, что речь идет об исключении санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки. Он добавил, что Россия работает с ООН над тем, чтобы договоренности по этому вопросу были выполнены.

Отметим, что речь идет о соглашениях, подписанных в Стамбуле 22 июля. По этим документам должны снять ограничения на поставку российских продуктов на экспорт.

Ранее Лавров почтил память жертв теракта около посольства России в Кабуле.

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