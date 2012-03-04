Лавров сравнил политику Запада по отношению к России с брейкдансом

Глава МИД РФ рассказал о том, что ЕС отказывается танцевать танго.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о том, что Москва по-прежнему открыта к диалогу с Евросоюзом. Такое заявление на брифинге с журналистами сделал министр по иностранным делам. Однако чиновник заметил, что вместо "танго вдвоем" страны коллективного Запада сейчас занимаются брейкдансом в одиночку.

Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, а пока наши западные партнеры занимаются брейкдансом в одиночку. Сергей Лавров, глава МИД России

Также министр добавил, что мировой общественности стал понятен тот факт, что НАТО не способно в одиночку вершить судьбы европейского региона. По мнению дипломата, на текущий момент ОДКБ выступает в качестве уравновешивающего фактора нелегитимной внешней политики Североатлантического военного альянса.

Лавров призвал не спекулировать на смертном приговоре наемникам в ДНР.

Фото и видео: МИД России